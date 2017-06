Præst til møde om dyretelepati

- Jeg har været i kontakt med Dorthe Thaulov og fået en redegørelse om arrangementet, og jeg har fået at vide, at det blev flyttet fra sognegården til kirken, fordi der var så mange med. Nu skal Detlef von Holst, Dorthe Thaulov og jeg have en snak om, hvordan et arrangement af den karakter forholder sig til folkekirkens bekendelsesgrundlag. Vi prøver at finde en tid, der passer os alle tre, siger Peter Fischer-Møller.

Det var dyretelepatør Ditte Young, der var i Gislinge Kirke i sidste uge for at holde et foredrag om blandt andet dyrs personlighedsprofiler. Angiveligt var hun også i kontakt med døde dyr - et utraditionelt arrangement i en dansk kirke.

- Det er meget utraditionelt, at vi i den konservative folkekirke laver sådan et arrangement, for vi inviterer ikke andre ind. Og det er lidt på kanten, men jeg elsker at gå til kanten. Vi er nødt til at forholde os til de ting, for at vi kan få en dialog. Og det kunne jo være, at vi kunne flytte os lidt i kirken, og at andre også kunne flytte sig lidt. Det værste, man kan gøre, er at lukke sig om sig selv.