Tre mænd er tiltalt for en række lovovertrædelser i forbindelse med deres flugt fra politiet i en biljagt, der blandt andet gik ad Skovvejen her ved Knabstrup Møllebakke. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Politimand fik glassplinter i øjet under biljagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politimand fik glassplinter i øjet under biljagt

Holbæk - 22. juni 2017 kl. 20:40 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Holbæk tog torsdag fat på sagen, hvor tre unge mænd er tiltalt for tilsammen 59 forhold.

Læs også: Nu kommer 40 kilometer vild biljagt for retten

Omdrejningspunktet for sagen er de tre mænds ihærdige og - mener anklagemyndigheden - livsfarlige - forsøg på at komme væk fra flere politibiler, der forsøgte at bringe den stjålne sorte Renault Twingo, som de tre kørte i, til standsning.

Det skete onsdag den 5. oktober sidste år, hvor en politipatrulje ved 17.30-tiden på Holbækmotorvejen omkring Kornerup Å spottede bilen.

Den dengang 19-årige mand fra Holbæk, der sad bag rattet i bilen, kunne torsdag i retten ikke give en nærmere forklaring på, hvorfor han valgte at sætte farten op i stedet for at standse, da politiet lagde sig på baghjul.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke standser. Jeg gik i panik, sagde den nu 20-årige tiltalte, der ellers meddelte, at han ikke kunne huske så meget fra episoden.

Han lod dog forstå, at han i det store hele erkender den stribe af færdselslovovertrædelser, som han er blevet tiltalt for.

Det er blandt andet manglende afstand til andre bilister, overhalinger indenom, kørsel i nødsporet over strækninger på flere hundrede meter og for høj hastighed. Endelig var han påvirket af kokain under biljagten, der løb over 40 kilometer fra omkring Kornerup Å mod vest ad Holbækmortorvejen, Kalundborgmotorvejen, Skovvejen, Holbækvej i Tornved og Jyderup for til sidst at ende i rundkørslen på Skovvejen ved Bjergsted.

Her blev flugtbilen påkørt af en politibil, hvorefter de tre blev anholdt.

Undervejs blev der også kastet blandt andet flasker, dele fra bilens kabine, tøj, værktøj - blandt andet et topnøglesæt - ud af bilen. Flere af disse ting ramte politibilen, der forsøgte at følge med flugtbilen.

Ved retsmødet torsdag afspillede anklagerfuldmægtig Sarah Møller en video optaget med mobiltelefon af politimanden på passagersædet i politibilen, og den viste tydeligt, at der fløj diverse genstande i retning mod politibilen, mens man hører politifolkene over radioen koordinere indsatsen med andre kolleger. Flere af genstandene rammer politibilen.

På et tidspunkt ser man glassplinter fra bilens forrude i politimandens skød. En politimand fik også glassplinter i det ene øje, fremgår det af anklageskriftet.

I slutningen af den cirka syv minuter lange video siger en af politiassistenterne til kollegerne i en anden politibil, der på det tidspunkt holder klar til at gå i aktion ved Skovvejens begyndelse ved Kvanløse: »Jeg foreslår, at I påkører køretøjet.«

Fredag skal nogle af betjenene fra biljagten i retten som vidner for at forklare, hvordan kørslen foregik.

Kasteskytset mod politibilen og øjenskaden på politimanden betyder, at alle tre unge mænd også er tiltalt for særlig farlig vold mod fire politibetjente.

De er ligeledes tiltalt for at have bragt andre bilisters liv eller førlighed i fare. De nægter sig skyldige i disse anklagepunkter, men både føreren og hans 24-årige storebror, der sad på passagersædet ved siden af, erkender, at de har kastet ting ud af bilen.

Den 24-årige kunne i retten ikke skjule sin frustration over sagen, og at der overhovedet blev en biljagt.

- Jeg vidste ikke, at bilen var stjålet, og jeg ville bare hjem til min familie. Jeg havde ingen grund til at stikke af fra politiet, sagde den 24-årige passager.

Ifølge hans forklaring i retten var meningen med de ting, der blev smidt ud af bilen, at få politiet på afstand, så farten kunne sænkes og han selv kunne komme ud af bilen og lade de andre fortsætte.

Alle tre er tiltalt for at have stjålet bilen i første omgang, men i retten tog den tredje tiltalte, en 21-årig mand fra Kalundborg, der er nær ven af de to brødre, hele skylden for tyveriet.

- Det var mig, der stjal den, men jeg sagde til de to, at den var leaset. Jeg ville gerne have nogen at køre med, og det ville være svært, hvis jeg sagde, at bilen var stjålet, lød forklaringen fra den 21-årige, der ikke ønskede at udtale sig om selve forløbet af biljagten.

Retssagen fortsætter fredag, hvor ikke færre end 16 vidner, blandt andet politifolk og andre bilister, er indkaldt til at afgive forklaring om biljagten.

Der ventes dom i sagen i slutningen af måneden.

relaterede artikler