Skattecenter Holbæk på Jernbanevej skal efter planen lukke næste år, men nu vil flere folketingspolitikere have skatteministeren til at genoverveje beslutningen. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Skat skal blive i Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Skat skal blive i Holbæk

Holbæk - 15. september 2016 kl. 12:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke megen mening i at lukke Skattecenter Holbæk og flytte omkring 100 arbejdspladser til Roskilde, når V-regeringen samtidig har spillet ud med en genopretningsplan for Skat til syv milliarder kroner, der blandt andet skal gå til 2000 nye medarbejdere i den kriseramte organisation.

Skatteministeren bør derfor nøje genoverveje beslutningen om at lukke Skattecenter Holbæk.

Det siger flere nordvestsjællandske folketingsmedlemmer fra både rød og blå blok til dagbladet Nordvestnyt torsdag.

De enten har rejst eller vil rejse spørgsmålet med skatteminister Karsten Lauritzen (V) for at få ham til at genoverveje SR-regeringens beslutning fra 2014 om at flytte skattemedarbejderne fra Holbæk til Roskilde inden udgangen af næste år.

- Som jeg forstår regeringens udspil skal der oprettes helt nye afdelinger i Skat. Samtidig har man planlagt at lukke nuværende skattecentre i blandt andet Holbæk og Korsør. Det er oplagt at bruge de muligheder, der allerede eksisterer i stedet for at skulle finde nye, dyrere lejemål andre steder, siger Kaare Dybvd (S) til dagbladet Nordvestnyt.

Han har netop bedt skatteministeren svare på, om Skat i lyset af det nye medarbejderbehov skal fastholde beslutningen om at lukke i Holbæk og Korsør.

Brian Mikkelsen (K), der er sit partis skatteordfører, vil hurtigst muligt drøfte muligheden med skatteminister Karsten Lauritzen.

- Alt er lige nu i spil i forhold til organiseringen af Skat. Vi har endnu ikke diskuteret placering, men jeg vil en af de nærmeste dage bede ministeren om, at vi kan komme igang med at tale geografisk placering af Skat. Vi ved, at der allerede er ressorucer til stede i Holbæk, så hvorfor ikke udnytte dem, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Også Venstres finansordfører Jacob Jensen vil minde sin partifælle, skatteministeren, om mulighederne i Holbæk.

- Når vi nu er ved at se på en ny model for Skat, er det naturligt at kaste et ekstra blik ud over landet for at se, om der er steder, hvor det giver mening at placere skattemedarbejderne. Og der har Holbæk helt klart noget at tilbyde, siger Jacob Jensen til dagbladet Nordvestnyt torsdag.