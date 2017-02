Politiker dropper sag om koncertstøtte

Morten Bjørn Nielsen havde ellers brugt initiativretten til at få sendt sagen videre til byrådet, selvom om den egentlig skulle have været afsluttet i udvalget Kultur, fritid og fællesskab. Men her var der uenighed om, hvor stort et tilskud foreningen skulle have til koncerten. Et flertal bestående af Emrah Tuncer (R), Solvej Pedersen (R) og Steen Klink Pedersen (DF) besluttede at give Dynamo Holbæk et tilskud på 250.000 kroner. De to Venstre-politikere i udvalget, Morten Bjørn Nielsen og Bjarne Kongsted, ønskede dog at give foreningen 500.000 kroner, som også er det, Dynamo Holbæk havde søgt om.