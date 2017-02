Sydskolen i Fårevejle var ifølge anklagemyndigheden et af målene for den 16-årige piges bombeplaner. Politiet frygter, at hun på fri fod ville genoptage sine planer. Foto: Anders Ole Olsen

Politiet frygter at Kundby-pige vil genoptage bombeplaner

Holbæk - 17. februar 2017 kl. 07:25 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blandt andet risikoen for, at hun på fri fod vil genoptage planlægningen af terrorhandlinger, der i mere end 13 måneder har holdt en nu 16-årig pige fra Kundby bag tremmer.

Samtidig frygter politiet og anklagemyndigheden, at pigen vil kunne påvirke sagen, hvis hun bliver løsladt.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag på baggrund af en aktindsigt i grundlaget for varetægtsfængslingen af pigen, som avisen har opnået hos Retten i Holbæk.

Den 16-årige pige blev fredag i sidste uge tiltalt for at planlægge terrorhandlinger i form af angreb med hjemmelavede bomber mod Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole, Carolineskolen, i København.

Hidtil har offentligheden på grund af de lukkede døre i sagen ikke haft indblik i de nærmere begrundelser for, at en så ung pige sidder varetægtsfængslet på nu 14. måned.

Men Nordvestnyt har efter et længere forløb netop fået aktindsigt i dele af den kendelse, Retten i Holbæk afsagde 9. januar i år.

Her fik den 16-årige pige og den 25-årige mand, der nu ikke længere er sigtet i sagen og som anklagemyndigheden ikke rejser tiltale imod, forlænget deres fængslinger ud over retsplejelovens normale grænse på et år.

Det fremgår af kendelsen fra retsmødet 9. januar, at dommeren i sin beslutning om at forlænge pigens varefængsling blandt andet lagde vægt på, at politiet og anklagemyndigheden frygter, at pigen på fri fod vil begå en lovovertrædelse tilsvarende den, hun allerede er sigtet for, altså planlægning af en terrorhandling.

Samme begrundelse blev brugt i det seneste retsmøde i sagen, der blev holdt mandag den 6. februar - fire dage før, at anklagemyndigheden sidste fredag rejste tiltale mod den 16-årige pigen, men løslod og droppede alle sigtelser mod den 25-årige mand fra Aarhus.

Ifølge Nordvestnyt blev den fortsatte frihedsberøvelse af begge de sigtede også begrundet med frygt for, at de på fri fod ville »vanskeliggøre forfølgningen i sagen« - altså påvirke for eksempel efterforskningen eller vidner i sagen.

Hvad der konkret ligger til grund for politiets frygt for påvirkning af sagen, og at pigen vil fortsætte med at fremstille sprængstof, er udeladt af den udskrift, Nordvestnyt har fået adgang til.

Hverken anklagemyndigheden eller den tiltalte piges forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, vil kommentere oplysningerne over for Nordvestnyt. Begge parter henviser til, at Kundbysagen fortsat er omfattet af dørlukning, hvorfor de ikke kan fortælle, hvad der er lagt frem under sagen.

Senioranklager Peter Ahleson, Midt- og Vestsjællands Politi, siger dog, at anklagemyndigheden har angivet konkrete begrundelser over for dommeren. Både i forhold til frygten for, at pigen genoptager sine påståede planer, og at sagens forfølgning bliver forstyrret.

- Anklagemyndigheden påberåber sig ikke en bestemmelse om fængsling, hvis der ikke er noget konkret at hænge den op på. Og det har dommeren jo også kvitteret for med sin kendelse om varetægtsfængsling, siger Peter Ahleson til Nordvestnyt.

Senioranklageren understreger samtidig, at påvirkningsrisikoen ikke kun skal forstås som påvirkning af selve efterforskningen, der var afsluttet i begyndelsen af januar.

Det handler også om risikoen for påvirkning af vidner.

Om det også kan være eventuelt andre personer på fri fod, der ikke umiddelbart er omfattet af sagen, der kan have en interesse i at forsøge at påvirke pigens forklaring, vil Peter Ahleson ikke forholde sig til.

Heller ikke forsvarsadvokat Mette Grith Stage ønsker at gå ind i den diskussion på nuværende tidspunkt.

Generelt mener hun dog ikke, at det er usædvanligt, at en varetægtsfængsling er begrundet i risikoen for påvirkning.

- Det er vel gældende i 90 procent af sagerne med varetægtsfængslede. Det er min oplevelse, at der skal utrolig lidt til for at fængsle folk på det grundlag, siger Mette Grith Stage til dagbladet Nordvestnyt.

Anklageskriftet, der skal danne grundlag for nævningesagen mod den 16-årige terrortiltalte pige ville efter planen blive offentliggjort fredag formiddag.

