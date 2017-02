En politibetjent udeblev tirsdag fra vidneskrænken i retten i Holbæk. Retssagen blev derfor udskudt. Foto: Peter Andersen

Politibetjent dukkede ikke op i retten

Holbæk - 01. februar 2017 kl. 11:29 Af Cecilie Lunding Tolversen

En retssag om trusler mod en politibetjent måtte tirsdag formiddag udskydes, da betjenten ikke mødte op for at vidne i retten i Holbæk.

Den tiltalte i sagen er en 40-årig mand fra Knabstrup, der, ifølge anklager Anne-Mette Højager Jacobsen, skulle have råbt skældsord, hån og trusler mod en politibetjent.

Episoden fandt sted, da betjenten og hans kollega var ved at anholde den tiltaltes 20-årige søn i juni sidste år.

Faderen skulle blandt andet have sagt, at han ville finde betjenten i vedkommendes fritid og »smadre« ham.

Den tiltalte erkendte i retten at have sagt skældsord mod en betjent i tjeneste, men nægtede at have fremsat trusler om vold.

Det var betjentens kollega dog ikke enig i. Han havde bestemt opfattet den 40-årige som truende. Dommeren fik dog ikke mulighed til at tage stilling til sagen, da den forurettede betjent ikke dukkede op som vidne. Betjenten havde ringet til retten om morgenen og fortalt, at han ikke kunne komme, fordi han passede sit syge barn.

Det vakte forskellige reaktioner i retssalen. Den tiltaltes forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen mente, at der skulle sendes en patruljevogn for at hente ham, da han ikke havde sendt en lægeattest og derfor ikke havde en gyldig grund til at blive væk.

Det blev dog ikke tilfældet. Anklageren ringede til betjenten, der ville sørge for at sende en attest.

Dommer Louise Lindekilde Engberg besluttede på baggrund af det at udskyde retssagen til et senere tidspunkt.

Det fik forsvareren til at anmode om, at betjenten skal modtage en bøde for at have forsinket sagen.