Så glade var de, da Holbæk Pipe Band for ottende gang i træk blev danske mestre.

Pokalerne står tæt hos Pipe Band

Holbæk - 29. maj 2017 kl. 19:28 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er vant til at stille pokaler fra konkurrencer i både ind- og udland på plads hos Holbæk Pipe Band. Og efter Kristi himmelfartsferien står pokalerne lidt tættere, der skulle nemlig findes plads til pokalen for det ottende danske mesterskab i træk og pokalen for bedste trommetrio.

Det danske mesterskab blev hentet hjem fra Bjerre ved Horsens, hvor holbækkerne fik førstepladsen i march og to andenpladser i medley og i MSR, der er en forkortelse for march, strathspey og reel.

To dage efter deltog trommetrioen Josefine Kjeldsen, side-tromme, Marie Vin- ther, tenortrommer, og bandets leading drummer Jacob Bøje Petersen, side-tromme, i Danmarks første konkurrence for trommekorps i Odder.

Og de vandt. Det var holbækkerne stolte over, men også lidt overrasket ifølge Jacob Bøje Petersen. Dels havde de ikke nogen idé om, hvad de var gået ind til, og dels var de oppe imod trommekorps fra både pipebands og bygarder, hvor gardernes trommekorps spiller andre former for musik end pipebandet med de skotske toner.

Nu håber formanden for Holbæk Pipe Band, David Lundgreen, at mesterskaberne får flere unge til at blive elever eller gå ind i bandet.

Selv om det er ottende gang, mesterskabet spilles hjem, er hele bandet stolte og glade, understreger han. Og målet er også at blive mestre næste år.