Lige siden beslutningen om at nedlægge plejeboligerne på Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup har der været talt om at ændre plejeboligerne til ældreboliger. Nu håber boligselskabets formand Mogens Justesen på byggestart i sommeren 2017. Foto: Peter Andersen

Plejeboliger forvandles til ældreboliger

Det har været planen at bygge plejeafdelingerne på Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup om til ældreboliger i flere år. I maj 2015 flyttede beboerne til det ny Elmelunden på Lunderosevej i Jyderup, og siden har kommunen betalt husleje for de tomme boliger - en årlig udgift på lidt over tre millioner kroner.

Der har længe ligget et forhåndstilsagn fra Landbyggefonden om at finansiere byggeriet. Nu er sagen nået så langt, at udvalg og byråd skal godkende helhedsplanen for projektet, inden der kan gives grønt lys og fondspenge, og ældreboligselskabets formand Mogens Justesen kan trykke på startknappen.