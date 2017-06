Planer om ny stor moske

Tyrkisk-Islamisk Kultur- og Undervisningscenter har længe haft for lidt plads i lokalerne på Smithsvej i Holbæk. Men tanken om at bygge ud på Smithsvej er droppet. I stedet er foreningen i dialog med Holbæk Kommune om et grundkøb og vil bygge nyt i størrelsesordenen fra 1000 til 1200 kvadratmeter.

- Den udvidelse, der kan blive tale om på Smithsvej, vil være for lille. Vi vil ikke kunne få kvadratmeter nok, og dem, vi kan få, vil blive for dyre. Det gav os to andre muligheder. Vi kunne købe en bygning et andet sted og lave om på den, så den passede til vores formål. Vi har set på et par stykker, men ikke lige fundet noget, der passer. Nu arbejder vi derfor i stedet på den anden mulighed - at købe en grund og bygge nyt. En bygning med flere anvendelsesmuligheder, blandt andet bederum for mænd og kvinder, opholdsrum, undervisningslokaler og en form for café, siger Hikmet Tuncer til Nordvestnyt.