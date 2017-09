Se billedserie Der har ikke været bygninger på grunden på Søbæksvej 11 siden 1999, hvor den tidligere Jyderup Kost- og Realskoles kostafdeling brændte, da den var lejet ud til indkvartering af flygtninge. Nu er der formentlig cirka 60 rækkehuse på vej på grunden. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Plan om 60 rækkehuse på brandtomt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan om 60 rækkehuse på brandtomt

Holbæk - 08. september 2017 kl. 16:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den store grund på Søbæksvej Søbæksvej 11 i Jyderup har i mange år ligger ubenyttet hen. Men nu er der fremlagt et forslag til en ny lokalplan for et område mellem Søbæksvej og Søbækparken. Det er hensigten, at lokalplanen skal give mulighed for at opføre cirka 60 rækkehuse på det cirka tre hektar store areal, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Grunden har siden 1999 ligger hen som en brandtomt efter at flygtningecentret brændte i 1999. Grunden, der frem til 1982 husede Jyderup Kost- og Realskole, er vokset godt til.

Den nuværende ejer er Denis Granell, Korsør, der driver DG Entreprise, men han har ikke været at træffe for en kommentar. Han købte grunden i 2011 af Janny Larsen, Holbæk.

Torsdag den 21. september holdes der et offentligt møde om lokalplanforslaget, som er fremlagt i høring frem til den 6. oktober. Mødet foregår fra kl. 18.30 på Jyderup Bibliotek i Skarridsøgade 37.

Det har ikke været muligt at træffe Denis Granell for en kommentar.

Hos Jyderup Lokalforum har formanden for styregruppen, Preben Gajhede, en holdning til lokalplanforslaget. Han siger, at Lokalforum egentlig har bakket op om et tæt byggeri på grunden, der ligger nær ved stationen.

- Når der bygges tæt, stiller det til gengæld krav til, at det er kvalitetsbyggeri og klimavenlige huse, så der skabes et godt bomiljø. Men jeg synes bestemt, at forslaget til lokalplanen ser trist ud. Der er smækket for mange boliger ind på en kedelig måde, og der er kun et enkelt lille, grønt område, siger Preben Gajhede, som udtaler sig på egne vegne.

En anden, som også gerne ser ændringer på i hvert fald den nordlige del af lokalplanområdet, er Erik Filthuth, der via Bakke Finans ejer naboarealet på adressen Søbæksparken 10. Her holder en af Behandlingsstederne Søbæks afdelinger til på den gamle Søbækgården, som blev købt i 1997.

- Da jeg købte gården af Janny Larsen, fik vi lavet en alt for lille fællesvej, der går tæt på vores ejendom. Jeg tænker, at det kan give problemer for både os og naboerne med utilpassede børn så tæt på, siger Erik Filthuth, der vil gøre opmærksom på forholdet ved det offentlige møde.