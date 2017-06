Det 21 hektar store område i Vipperød Bakker - her et mindre udsnit - ser efter mange års tilløb omsider ud til at komme til at rumme et nyt boligområde.

Plan for 120 boliger tæt på målstregen

Høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget ændringer i den lokalplan, der nu er indstillet til godkendelse. Der ændres i bebyggelsesplanen, så der udtages to parcelhusgrunde mod bebyggelsen i Malthesminde. Dermed bliver der et større grønt areal mellemden eksisterende og den kommende bebyggelse. Desuden bliver der plads til at etablere et mindre fælleshus på maksimalt fem meters højde. Dermed bliver der et større grønt areal mellem den eksisterende og den nye bebyggelse.