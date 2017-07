Pissesur efter tabt lån ved konkurs

- Når man investerer i noget, ved jeg godt, at der er en risiko for at tabe penge. Men her var det for at hjælpe med et lån i tre måneder. Det viste sig, at hjælpen var under nogle forudsætninger, der viste sig ikke at være korrekte. Jeg klarer mig - men jeg er pissesur alligevel, siger Henrik Andersen, der fik et overskud på 1,9 millioner kroner i Carl Weinreich A/S i 2016.