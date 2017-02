Pige følte sig utryg

Klokken 11.33 ringede pigen, der var alene hjemme på en adresse i Jyderup, til politiet, fordi der blev banket på hovedøren og senere også bagdøren. Familiens hund begyndte at gø voldsomt, og pigen gemte sig på toilettet, fordi hun var bange for, at det var en indbrudstyv.

Politiet roser pigen for at reagere, som hun gjorde, ved ikke at åbne døren for fremmede og for at kontakte politiet.