Peter Hansen-Nord er død



Fra: Farmer & Co. Journalistik⎢PR⎢Kommunikation

Sendt: 5. juli 2017 15:48:07 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

Til: Søren Dybdahl

Emne: DØDSFALD - Peter Hansen-Nord er død, 69 år

Hofjægermester, godsejer og forhenværende medlem af Folketinget, Peter Hansen-Nord, RD. er tirsdag 4. juli gået bort. Blot tre dage før sin 70-års fødselsdag døde Peter Hansen-Nord på Holbæk Sygehus efter en hjerneblødning med efterfølgende komplikationer.

Peter Hansen-Nord blev født 7. juli 1947 i Svinninge ved Holbæk, og han er opvokset på Svinningegården Gods sammen med sine tre brødre, Steffen, Michael og Karsten. Peter Hansen-Nord tjente som løjtnant af reserven ved Gardehusarregimentet i årene 1967-69 og tog derefter sin landbrugsuddannelse fra Næsgaard Landbrugsskole i 1969-70. De følgende 10 år drev Peter Hansen-Nord landbrug på Adamshøj Gods ved Ringsted og overtog i 1981 ejerskabet af Adamshøj Gods. De følgende år var Peter Hansen-Nord en fremtrædende figur i flere bestyrelser og foreninger, indtil han i 1991 købte nabogården, Nordgården, af sin bror.

I 1990 startede et helt nyt kapitel i Peter Hansen-Nords liv, da han blev medlem af Folketinget. En karriere og et hverv han tog yderst seriøst og nød at udføre i de 11 år, det varede, indtil han i 2001 indstillede sin politiske karriere. Han fungerede som energipolitisk ordfører for Venstre størstedelen af tiden i Folketinget, derudover sad han i både Forsvarsudvalget og andre udvalg i en del år.

I 2005 solgte Peter Hansen-Nord Adamshøj Gods samt de tilhørende gårde, Nordgården og Dyssegården, hvorefter han overtog barndomshjemmet, Svinningegården, fra sin mor og to brødre. Derudover købte han en ejendom i England. De sidste 12 år af sit liv brugte Peter Hansen-Nord på at nyde tiden på Svinningegården med driften af landbruget samt to af de store passioner, golf og jagt. Peter Hansen-Nord efterlader sig tre sønner fra to ægteskaber samt en plejesøn. Han bisættes fra Sct. Bendts Kirke i Ringsted fredag 14. juli kl. 13.00.