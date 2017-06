Se billedserie Jubilæumsfesten i Pensionistforeningen for Jyderup og Omegn samlede 145 deltagere i Jyderup Hallen. Foto: Peter Andersen

Pensionister fejrede jubilæum

Holbæk - 11. juni 2017 kl. 15:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften fejrede Pensionistforeningen for Jyderup og Omegn, at det var 75 år siden, foreningen blev stiftet.

Det var på datoen 10. juni 1942, at foreningen blev stiftet under navnet Jyderup Aldersrente og Invaliderente Forening.

Jubilæumsfesten blev holdt i Jyderup Hallen med 145 deltagere, som dels var medlemmer af foreningen, dels medlemmer fra nogle af naboforeningerne.

Efter faneindmarchen med fire flag - fra foreningerne i Gørlev, Svinninge og Jyderup samt Danske Seniorers Kreds Vestsjælland - holdt formanden for den jubilerende forening, Sven Larsen, tale.

- Når jeg ser de fantastisk flotte fander og det danske flag, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at for 75 år siden var det ikke muligt at gå med de faner. Det var nogle helt andre faner, der blev brugt dengang, sagde Sven Larsen.

Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard (V) citerede forfatteren Arthur Miller for, at »jo ældre jeg bliver, desto sjovere bliver livet«, idet han kunne konstatere, at den 75 år gamle forening er still going strong.

Ole Jordy, Kalundborg, der er formand for Danske Seniorer Kreds Vestsjælland, ønskede også tillykke med jubilæet. Han omtalte blandt andet, at Danske Seniorer har været stærkt medvirkende til, at Folketinget har vedtaget nye regler for kørekortfornyelse gældende fra 1. juli. Det betyder, at borgere over 75 år ikke længere skal stille med en lægeattest for at få fornyet kørekortet, ligesom den kortere gyldighed er afskaffet.

Efter talerne var der spisning, og derefter underholdt far og søn, Arne og André Lundemand, med en blanding af sang, vittigheder og fortællinger sammen med pianisten Andy Hansen.

Siden spillede Steen Kåre, Krøjerup, op til dans, ligesom han havde underholdt under middagen.