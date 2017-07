Flere pensionister i Nordvestsjælland vælger at bo fast i deres sommerhuse. Foto: Per Jensen

Pensionister bor fast i sommerhuset

- Min kone og jeg flyttede permanent fra Roskilde og op i vores sommerhus mellem Vig og Asnæs for seks år siden. Dengang sagde vi til hinanden, at vi ville give det seks år, men der er så dejligt i Odsherred, at vi nu har sagt til hinanden, at vi nu bliver her på ubestemt tid, siger Mogens Johansen.

Ny planlov i juni

Den 15. juni i år trådte en ny planlov i kraft, som giver pensionister mulighed for at bo i deres sommer- og fritidshuse året rundt allerede efter kun et års ejerskab. Tidligere skulle de have ejet sommerhuset i mindst otte år for at gøre det til helårsbolig.