Koordinator Lis Hølzer (tv) og Ane Voss, leder af Medusa - et liv uden vold, håber til det sidste, at der enten kommer en partnerskabsaftale med Holbæk Kommune eller penge på anden vis til at holde den åbne, anonyme kvinderådgivning åben. Foto: Margit Pedersen

Pengenød kan lukke rådgivning for voldsramte kvinder

Foreningen Medusas åbne og anonyme rådgivning i Holbæk har i otte år hjulpet hundredvis af voldsramte kvinder, så de undgik at flytte på krisecenter og var i stand til at passse job og uddannelse og tage vare på deres børn.

Nu er rådgivningen truet af lukning, efter Holbæk Kommune valgte ikke at forny en partnerskabsaftale af økonomiske grunde. Spørgsmålet er, om der er råd til at droppe støtten til rådgivningen. Den har i årenes løb sparet kommunen for udgifter til kontanthjælp, krisecenter og anbringelser af børn, siger Ane Voss, leder af Foreningen Medusa - et liv uden vold med rådgivning og krisecenter. Der kommer cirka 55 i løbet af et år i rådgivningen. Og hun håber at få en ny partnerskabsaftale.