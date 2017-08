Poplerne på arealet mellem Havnevej og boligblokkene står til at blive fældet til fordel for nye parkeringspladser. Det er nogle glade for, mens andre hellere så træerne blive stående.

Parkeringspladser deler vandene

Det er placeringen på Havnevej i Holbæk, som ikke alle er glade for. Nogle vil gerne have den ekstra mulighed for at parkere, mens andre mener, man ikke bør fjerne et åndehul, ligesom projektet betyder, at poppeltræerne på arealet fjernes.

- Vi har i udvalget indstillet, at de nye parkeringspladser etableres. Der har været en løbende dialog med havnegruppen om det. Men det, der taler mest for at gennemføre projektet, er, at Kontaktgruppen for beboere på havneområdet i en visionsplan fra sommeren 2013 anbefaler at gøre det. I visionsplanen er der også beskrevet problemer med platantræerne, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.