Pædagoger: Grænsen er nået

Holbæk - 08. juli 2017 kl. 09:01 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk: Det er ingen hemmelighed, at normeringerne i Holbæk Kommunes daginstitutioner langt fra er prangende. Og både pædagogernes fagforbund BUPL Midtsjælland og pædagogernes fællestillidsrepræsentant i Holbæk Kommune modtager i stigende grad henvendelser fra ansatte, som er pressede på grund af de manglende ressourcer.

En af de pædagoger i Holbæk Kommune, som har rettet henvendelse til BUPL Midtsjælland, er Anja Westermann. Hun mener, smertegrænsen er nået, hvad angår normeringerne.

- Det, som gør rigtig ondt, er, at jeg som fagperson føler, jeg er med til at fastholde børnene i udsatte og dårlige positioner, fordi der ikke er tid og ressourcer nok. Og det gør mig ked af det, siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Svært at opfylde lovkrav

I dagbudslovens paragraf 7 står der blandt andet, at »Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst«.

Faglig konsulent i BUPL Midtsjælland, Claus Clemmensen, mener, at det efterhånden er svært for pædagogerne i Holbæk Kommune at opfylde lovens krav.

- Dagligdagen i Holbæk Kommunes daginstitutioner harmonerer meget dårligt med det, der står i dagtilbudsloven. Det er ikke på grund af ond vilje fra nogen som helst. Om loven er overholdt kan hurtigt blive en akademisk diskussion, som andre må andre tage stillig til, siger Claus Clemmensen til Nordvestnyt og fortsætter:

- Men jeg synes, det må være åbenbart for enhver, at hvis man står alene med store børnegrupper, så er det svært at lave en individuel indsats på en rimelig kvalificeret måde - særligt når også man har børn, der kræver en specialindsats, forklarer han.

