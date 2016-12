Udvalget Læring og trivsel i Holbæk Kommune holdt i går ekstraordinært møde om tilkøbsmoduler og lukkedage i dagtilbud og skolefritidsordninger. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

På jagt efter besparelser uden lukkedage

Holbæk - 22. december 2016 kl. 11:23

I Holbæk Kommune er der blevet indført ekstra lukkedage i dagtilbud og skolefritidsordninger. Men den beslutning skal nu laves om, da flere politikere ikke ønsker flere lukkedage. Sagerne er nu sendt tilbage til udvalget Læring og trivsel, som skal træffe en ny beslutning den 10. januar. Derfor holdt udvalget et ekstraordinært møde i går. Udvalget skulle drøfte, hvilke muligheder der er for at spare 2.9 millioner kroner på området uden at pille ved antallet af lukkedage. Det fortæller næstformand i udvalget Læring og trivsel Rasmus Brandstrup Larsen (V).

Han kan ikke gå i detaljer med de enkelte forslag, men nævner blandt andet muligheden for en rammebesparelse eller at skære i nogle puljer. Administrationen skal undersøge de alternative muligheder nærmere, så udvalget har noget at drøfte og tage en beslutning ud fra den 10. januar.

Antallet af lukkedage er sat i helle, men tilkøbsmoduler er stadig i spil. Lovligheden af ordningen skal administrationen dog undersøge nærmere.

Avisen er kommet i besiddelse af et telefonnotat fra Undervisningsministeriet. Notatet er fra en samtale mellem kommunens administration og ministeriet fredag den 16. december, hvor ministeriet skriver, at »en modulordning, som den Holbæk Kommune har indført, hvor pasning for juli måned skal tilkøbes særskilt, efter ministeriets vurdering ikke er i overensstemmelse med kommunens forsyningsforpligtigelse og pasningsgarantien«. Ministeriet skriver også i notatet, at hvis kommunen fastholder den nuværende model, vil ministeriet »anmode statsforvaltningens tilsyn om at vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag«.

Administrationen beder dog også om en skriftlig vurdering af modellens lovlighed.