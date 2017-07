På højskole med børnebørnene

Der er mange måder at tilbringe sommerferien på. Nogle vil gerne ligge på ryggen og kigge på skyerne. Andre vil blive klogere, være sammen med familie og venner om fælles aktiviteter. For dem er en sommerhøjskole en oplagt mulighed. På Jyderup Højskole har man stor søgning til sommerkurserne. Der er typisk mellem 40 og 45 på et hold. Kurserne varer en uge og er ikke mindst et tilbud til dem, der ikke har tid eller mulighed for at følge et af de længere kursusforløb.