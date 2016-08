Påfyldning af jord på marker i Holbæk Kommune - fotoet er fra en tidligere lejlighed ved Eriksholm - har skabt debat. På baggrund af blandt andet et aktuelt afslag fra Orø vil klima- og miljøudvalgsformanden have undersøgt, om reglerne er blevet for stramme. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Overskudsjord skal sejles væk fra ø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overskudsjord skal sejles væk fra ø

Holbæk - 29. august 2016 kl. 11:16 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når et større kloakeringsarbejde snart går i gang på Orø, tyder alt på, at hundredvis af lastbiler skal transportere overskudsjord væk fra øen, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag. Alene fra første del af kloakeringen, der indledes i efteråret og fortsætter frem til sommeren 2017, ventes det, at 200-250 lastbiler skal transportere overskudsjorden væk fra øen.

Klokeringsarbejdet strækker sig frem til 2020, så senere skal endnu mere jord sejles til fastlandet.

Det er sådan, situationen tegner sig, efter at Holbæk Kommune har givet afslag på en ansøgning om landzonetilladelse til jordpåfyldning og terrænregulering af markerne på to ejendomme på Orø. Det vurderes dog, at der kan foretages en begrænset terrænregulering uden landzonetilladelse.

Tilsvarende sager har vist, at Holbæk Kommunes behandling af sagerne efter byrådets ændring af reglerne i oktober 2015 kan medføre mere transport med jord, så CO2-udslippet øges, og transporten bliver dyrere.

- Hvis det er så restriktivt, må vi kigge på det en gang til. Det virker fuldstændig forkert, at man ikke kan få lov at fylde jorden på markerne. Det bliver også dyrere, og det var ikke dét, der var vores hensigt, siger formanden for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg John Harpøth (DF).

Han er i øvrigt også næstformand for bestyrelsen i Fors A/S, som altså har fået afslaget fra Holbæk Kommune.

SN-Brød: - Som næstformand i Fors vil jeg bede politikerne i Holbæk Byråd, inklusive mig selv, kigge på det igen, siger John Harpøth.

Rådgivningsvirksomheden Cowi A/S har på vegne af det kommunalt ejede forsyningsselskab Fors A/S søgt om landzonetilladelsen. Cowi anfører i ansøgningen, at det ikke vil være en fornuftig håndtering af jorden, hverken samfundsøkonomisk og miljømæssigt, hvis den skal transporteres væk fra øen. Cowi henviser også til, at Orø er en forsynings- og demonstrations-ø, hvor man skal søge at finde bæredygtige løsninger.

- Da vi vedtog de nye regler, havde vi ikke ventet, at det skulle blive så restriktivt. Der er vist noget, vi ikke helt har været informeret om eller ikke helt har været opmærksomme på, siger John Harpøth.