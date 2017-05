Hestebedgaard, der fungerer som museum og mindestue, er et af de steder, man kan kigge nærmere på.Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Orødag med fuldt program

Holbæk - 25. maj 2017

Pinsedag, søndag den 4. juni, slår orøboerne igen dørene op på vid gab til deres ø og inviterer til Orødag.

Det er 10 år siden, at den første Orødag blev afviklet som et forsøg på at trække flere børnefamilier til øen.

- Dengang var det forholdsvis beskedent, hvad der foregik, men det har udviklet sig hen ad vejen og er bare blevet større og større. Men formålet har ikke ændret sig, fortæller Helle Abild, som har sat programmet op til tryk.

I år er der således mellem 40 og 45 punkter i det officielle program, som byder på både aktiviteter og lokale mad- og drikkevarer.

Og som sædvanligt forgår der noget rundt omkring på hele øen med hovedvægten lagt på byerne.

Mange af de populæreste aktiviteter er med igen.

Det gælder blandt andet Orø Brandstation, hvor børnene kan få lov til at kigge nærmere på brandbilen og måske få lov til at bruge brandsprøjten.

MC Island Motorcykelklub tilbyder en tur på motorcykel, og på Holbæk By Skole i Bybjerg bliver det muligt at prøve at smede en lille ting sammen med vikingesmeden John Silver.

Helle Abild står selv for en designworkshop i det gamle ø-kontor, og det er også her, at man kan hilse på øens nye bryggere og smage deres øl.

Der er ponyridning, og er man interesseret i at se samlinger af forskellige ting, er det også muligt.

På Birkelund kan man således se over 200 tobaks- og kagedåser, og på Frændevej er der en samling af 300 kageruller og 30.000 reklamekuglepenne, som man kan se nærmere på.

Sidste år kom en lille helikoptertur på programmet, hvor interesserede kunne komme op og se Orø fra luften. Det blev så stor en succes, at aktiviteten bliver gentaget i år.

Og så slår mange af øens kunstnere og små virksomheder dørene op, så man kan se, hvad de går og pusler med i det daglige.

Som sædvanlig er det gratis for gående og cyklister at sejle med de to færger i forbindelse med dagen, og de besøgende opfordres specielt til at tage cyklen med, da alle aktiviteterne ligger i cykleafstand.

Hele programmet for Orødag kan findes på www.orødag.dk, hvor man også på et kort kan se, hvor de forskellige ting finder sted.

Som noget nyt bliver det nu muligt at downloade en app til sin smartphone.

Via den kan man hurtigt få et overblik over, hvad der foregår hvor.

Den kan downloades via hjemmesiden www.orødag.dk, hvor man kan læse mere om de forskellige aktiviteter.