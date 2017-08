Det skal gå stærkt, hvis øboerne på det nordlige Orø får fibernet. Der mangler stadig over halvdelen af de 98 tilmeldinger, som Fibia har krævet for at føre den eksisterende fiberforbindelse på øen videre til Næsby og sommerhusområderne. Foto: Mik

Orø-fiber hænger i en tynd tråd

Der kom næsten ingen til informationsmøder den 19. august, og tilmeldingen går trægt, men stiger dog. Mandag var der under en tredjedel, nu er antallet af tilmeldtee parceller 36. Preben Nielsen ærgrer sig, for en hurtig netforbindelse vil lette hverdagen for mange og gøre det nemmere at sælge sommerhus og drive erhverv, mener han.

Det er tredje forsøg på at få hurtig netforbindelse til Næsby og sommerhusområderne på nordsiden. Interessen har hdtil været for ringe for Fibia, og målet skal nås, for at tredje gang bliver lykkens gang.