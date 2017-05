Omfattende skader efter brand i fredet mølle

- Vi har talt med flere vidner i forbindelse med branden. Det har ført til, at vi først og midt på natten har anholdt to unge mænd, og vi arbejder på at klarlægge deres andel i det, fortæller vagtchef Henrik Olesen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De anholdte er søndag morgen ved at blive afhørt.

- Så må vores jurister i løbet af dagen afgøre, om der er grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, siger Henrik Olesen.

Han fortæller, at der er sket omfattende skader på møllen. Området omkring den er afspærret med henblik på nærmere undersøgelser.

Søndersted Stubmølle er bygget omkring år 1700 og er opstillet i Strandparken i Holbæk, fremgår det af kulturarv.dk.

Møllen stod oprindeligt i Butterup nær Tuse vest for Holbæk, men blev i 1875 flyttet 8 kilometer sydpå til Søndersted.

I 1928 blev den ikke længere brugt som mølle, og i 1938 blev den flyttet til Strandparken. Den var - heller ikke før branden - funktionsdygtig som mølle.

Ifølge kulturarv.dk har Søndersted Stubmølle en stor kulturhistorisk værdi som en historisk landbrugsbygning fra tiden, før landbruget blev industrialiseret.

- Hertil kommer, at stubmøllen er et værdifuldt eksempel på denne tidlige og relativt sjældne mølletype, og at møllen står som et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie, hedder det på kulturarv.dk.