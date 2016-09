Se billedserie De mange kroge og loftslokaler med træbjælker vil fortsat være en del af bygningerne på Østre Skole. Men gulve, vægge og lofter får en kærlig hånd. Der ændres stort set ikke ved lokalernes nuværende størrelse. Foto: Mik

Østre Skole gør sig klar til fremtiden

Holbæk - 14. september 2016 kl. 09:28 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del af Holbæks sjæl og selvforståelse forsvandt, da læreruddannelsen - og dermed statussen som seminarieby - forsvandt for et par år siden.

Men nu arbejder Holbæk Kommune på, at byen igen skal være synonym med uddannelse og læring. Østre Skole på Tidemandsvej har stået tom, siden den blev nedlagt som folkeskole sidste år, men håndværkere arbejder i øjeblikket på at renovere den første del af skolen fra 1901.

Hvis visionerne bliver ført ud i livet, skal hele herligheden med tiden rumme offentlige og private arbejdspladser - alle inden for uddannelses- og læringsområdet. Der skal være studiepladser, hvor områdets studerende kan holde læsegruppemøder eller blot få fred og ro til at læse op til eksamen, og måske kommer sygeplejerskeuddannelsens Holbæk-hold under University College Sjælland til at høre hjemme her.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I første omgang er det Holbæk Kommunes nye Læringscenter Holbæk, som blandt andet skal tilbyde efteruddannelse af skolelærere, der kommer til at give nyt liv til Østre Skole.

Faktisk er de første kurser begyndt, men når den igangværende renovering af hus 4, der ligger i midten ud mod Tidemandsvej, er overstået midt i oktober, flytter Læringscenter Holbæk ind hér.

Hus 4 bliver en slags prøvehus på, hvordan resten af uddannelses- og læringscentret kan komme til at se ud, forklarer Søren Larsen, projektudvikler i kommunens afdleing Vækst og bæredygtighed.

- Vi restaurer bygningerne med nænsom hånd, men får dem samtidig bragt op på et tidssvarende niveau i forhold til krav om for eksempel energivenlighed og tilgængelighed. Når hus 4 er færdig i oktober, vil man få kunne danne sig et indtryk af, hvordan resten af centret kan komme til at se ud. Eller komme med forslag til ændringer, siger Søren Larsen.

Tre statsinstitutioner skal flytte til Holbæk som led i regeringens udflytningsplan. Det er Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danida Fellowship Centre, der alle arbejder inden for uddannelsesområdet, og derfor passer de naturligt ind i fremtidsplanerne om et nyt uddannelses- og læringsmiljø i Holbæk.

- Vi vil gerne have åbnet området op, og derfor skal hegn og bevoksning ud til Tidemandsvej væk. Samtidig er det tanken at lave træterrasser rundt om alle huse, så der kan skabes liv uden for husene, siger Søren Larsen til dagbladet Nordvestnyt onsdag.