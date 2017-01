Se billedserie Der er friarealer vest for (til venstre) og nord (bagud) for boligblokken på Jernbanevej 21-23. Det fremgår ikke af det foreliggende materiale, hvor de nye boliger ønskes placeret, men det er formentlig i forlængelse af bygningen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ønske om flere boliger ved ældre blok

Holbæk - 11. januar 2017

Ejeren af boligblokken på Jernbanevej 21-23 i Holbæk ønsker at bygge flere boliger på grunden, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag. Og det tegner til, at Holbæk Kommune er indstillet på at udarbejde den nødvendige lokalplan for at muliggøre byggeriet. I dagsordenen til klima- og miljøudvalgets møde indstiller administrationen, at det besluttes at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan.

Udvalgsmødet tirsdag blev dog aflyst på grund af en tynd dagsorden. Sagen ventes i stedet behandlet på udvalgets møde om to uger, hvorefter sagen også skal til godkendelse i økonomiudvalget.

Boligblokken på Jernbanevej 21-23 har siden købet på en tvangsauktion i foråret 2014 været ejet af ejendomsselskabet Admiral DS 2 ApS. Det er en del af Admiral Capital-koncernen med adresse i Aarhus.

Den nuværende blok i fem etager med 20 lejligheder er bygget i 1934. Ifølge forslaget til projektet skal den bevares. Der er friarealer, der muliggør opførelse af flere boliger, men hvor mange der bliver tale om er ikke afklaret.

Området er beliggende inden for en kommuneplanramme, der foreskriver, at der maksimalt bygges i to og en halv etage. Boliger er inden for rammens bestemmelse, men den nuværende lokalplan indeholder ikke mulighed for at placere ny boligbebyggelse ved fortætning. Derfor er det nødvendigt at få vedtaget en ny lokalplan.

Det har ikke været muligt at træffe ejendomsdirektør i Admiral Capital, Rene Veksborg, for en kommentar til ønsket om at bygge flere boliger på Jernbanevej i Holbæk.