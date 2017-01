Se billedserie Øjenlæge Hanne Roed ønskede en lys og smuk arbejdsplads, og det har hun fået i det gamle Foreningshuset på Jernbanevej. Det har kostet knap fire millioner kroner og mange tanker at renovere huset i dets oprindelige stil. Vinduerne er blandt andet en tro kopi af de gamle. Foto: Anders Ole Olsen

Øjenlæge havde øje for et smukt hus

Holbæk - 23. januar 2017 kl. 16:47 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune ville ikke ofre penge på det nedslidte foreningshus på Jernbanevej og solgte det. I et par år stod det som tomt spøgelseshus. Men øjenlæge Hanne Roed havde øje for et smukt hus og sidst i 2015 købte hun det for at flytte sin klinik fra Rådhusvej og få mere plads.

Hanne Roed var villig til at ofre penge på at gennemrenovere to af husets tre etager. Omkring fire millioner kroner er der brugt på renovering og indretning, hvor så meget som muligt af det gamle hus er bevaret.

I dag er den oprindelige tekniske skole med baghus en lys arbejdsplads for Hanne Roed og hendes tre medarbejdere.

Det lykkedes ikke at redde de gamle gulve, der måtte op for at lægge nye rør. I dag er der lagt linoleum, og specialisters har fortalt hende, at det kan være prisen for at redde gamle huse. Det er stadig synd, men det letter på samvittigheden, siger hun til Nordvestnyt mandag.