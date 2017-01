Hvis politikerne følger administrationens spareplan, får Østre Færge flere natlige sejlture. Planen er at spare nattevagten på Orø væk og lade personale fra Holbæk klare både nødkald og sygeplejefaglige opgaver om natten. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Øboere: Drop tåbelig spareplan

Holbæk - 28. januar 2017 kl. 07:45 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dur ikke, ud. Pensionist- og beboerforeningen på Orø mobiliserer nu til kamp for at bevare øens faste nattevagt. Det vil skabe utryghed og kan ende i kritiske situationer ved nødkald, hvis hjælpen skal køre fra Holbæk til Hammer Bakke og sejle over, mener øboere.

Stillingen nedlægges i forbindelse med en spareplan på servicen for ældre i 2017. Jens Bloch, formand for Orø Beboerforening kalder i Nordvestnyt lørdag forslaget for tåbeligt og uigennemtænkt. Han kan ikke se, der spares penge. Yvonne Larsen, kasserer i pensionistforeningen, peger på den utryghed, det vil skabe for ældre øboere og folk, der overvejer at flytte til Orø.

Der er lige nu 59 borgere på Orø, der er visiteret til praktisk hjælp og pleje. Om natten gives kun hjælp til ydelser efter sundhedsloven som stomi- og kateterpleje, at blive vendt for at undgå trykstår og ydelser ordineret af læge. Nattevagten tager sig også af akutte situationer, for eksempel hvis nogle er faldet eller har tisset i sengen. Det skifter fra få gange på en måned til flere gange om natten hos en døende eller handikappet borger.