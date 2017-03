Nyt tilbud for ensomme unge

Unge skal ikke føle sig ensomme. Det mener den frivillige organisation Ventilen, der driver tilbud for ensomme unge mellem 15 og 30 år. Et af deres tilbud kaldet KOMsammen breder sig nu til flere byer. Mandag holdt KOMsammen i Holbæk reception for at fejre, at de frivillige nu er klar til at tage imod de første unge mandag den 20. marts.