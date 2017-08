På vej til Nygade i Holbæk bliver man budt velkommen af et nyt skilt, hvis man går igennem bytunnellen. Foto: Fleur Sativa

Nyt skilt er starten på en tryggere tunnel

Holbæk - 25. august 2017 kl. 14:32 Af Fleur Sativa

Det er ikke nok, at der er trygt, hvis det ikke også føles sådan.

Derfor har Holbæk Byforum valgt, at der skal ske ændringer i den tunnel, der fører til Nygade i Holbæk, og som er det første, man ser, når man ankommer til byen fra stationen.

Af den grund er der kommet nyt skilt op at hænge over tunnelen fra 1974 - men det er bare starten.

- Skiltet er sådan lidt en ildebrandsslukning. Der er mange flere ting, vi gerne vil have ændret, så det bliver rarere at være i det område, siger Fabiana Hartkorn Giraldi, der netop er tiltrådt som chef for Holbæk Byforum.

Hun indrømmer, at skiltet er de lavthængende frugter, som de har plukket, fordi det var det nemmeste at gå til som en nu-og-her-løsning.

- Jeg tror, at der var en bred enighed om, at det gamle skilt var rigtig tarveligt at se på, forklarer Fabiana Hartkorn Giraldi.

Men lysere omgivelser er det næste punkt, som Holbæk Byforum håber på at kunne sætte flueben ved. For ændringerne i bytunnelen er nemlig ikke kun for at behage øjnene, der ser. De er lige så meget en del af et ønske om at skabe en større følelse af tryghed.

- Selv i dagstimerne er tunnelen meget mørk, og det skaber en utryghed for dem, der benytter sig af den, siger Fabiana Hartkorn Giraldi.

Derfor skal tunnelen lysnes, men hvornår og hvordan, det er stadig usikkert.

- Vi ved, at vi gerne vil have tunnelen lysere, men der arbejdes stadig på at finde ud af, hvordan det skal gøres, forklarer hun.

En af overvejelserne er at lade bytunnellen blive udsmykket - eventuelt med flot graffiti.

Men indtil en større fornyelse af tunnelen bliver iværksat, så håber Fabiana Hartkorn Giraldi på. at folk vil passe godt på skiltet.

- Man siger, at jo pænere ting er, jo mindre sansynlighed er der for hærværk. Så det håber jeg passer, siger hun.