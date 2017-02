Der er usikkert, om pavillonerne på skoleafdeling Bjergmarken i Holbæk stadig står der efter sommerferien i år. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt forslag om at flytte elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt forslag om at flytte elever

Holbæk - 07. februar 2017 kl. 12:54 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om de lejede pavilloner på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken har taget en ny drejning. For nu bliver de måske alligevel fjernet til sommer.

Læs også: Rutsjetur med skolepavilloner

Et flertal i Holbæk Byråds økonomiudvalg bestående af borgmester Søren Kjærsgaard (V), Inge Riis Langseth (DF) og Michael Suhr (K) har nemlig besluttet at udsætte sagen om pavillon-lejen, indtil udvalget Læring og trivsel igen har kigget på sagen.

I mellemtiden skal administrationen, Holbæk By Skole og Center for Specialundervisning (CSU) se, om de kan finde en løsning, så de elever, der er i pavillonerne, kan flytte hen på det nærliggende seminarium, hvor CSU holder til. Derudover skal der være en høring.

Ifølge borgmester Søren Kjærsgaard (V) kommer indstillingen fra flertallet, efter der har været en dialog mellem skolens ledelse, repræsentanter fra CSU, Handicaprådet og forvaltningen. Og på den baggrund blev økonomiudvalget oplyst om, at der er åbnet for at genoptage snakken om elever på seminariet, hvor der er ledig kapacitet.

Tages seminariet i brug, vil kommunen kunne spare penge på såkaldt arealoptimering, ligesom Holbæk By Skole slipper for at skulle betale en del af udgiften til lejen af pavillonerne.

Skolebestyrelsen på Holbæk By ser som udgangspunkt positivt på at rykke elever over på seminariet. Den løsning har én gang tidligere været i spil, men det blev droppet, da Handicaprådet og bestyrelsen på CSU vendte tommelfingeren sagde nej tak. Og det gør de stadig i dag.

Læs mere om sagen og få reaktioner i dagbladet Nordvestnyt tirsdag: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

relaterede artikler

Skole står til ekstra udgift 21. januar 2017 kl. 11:02

Elever får lov at blive på skole 11. januar 2017 kl. 12:53