Nyt behandlerfællesskab finder sine ben

Stresscoach Theis Askling står bag Balancehuset, der er et nyt behandlerfællesskab i Nygade 12 A i Holbæk. Sammen med sine to ansatte, stresscoach Lene Marie Faber og webudvikler Jonas Balling, har han efter flere måneders søgning fundet lokalerne på bygningens første- og andensal.

Her er de tre ved at skabe et fællesskab for lokale behandlere, og på sigt er det meningen, at huset skal kunne tilbyde klienter mange forskellige typer behandlinger. Behandlere kan leje kontorer på fuld- eller deltid, eller de kan leje sig ind i lokalerne på timebasis. Huset har også undervisningslokaler, hvor der er plads til større arrangementer.