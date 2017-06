Se billedserie Grunden på Kirkebakken 12 rummer blandt andet et halvtag, som tidligere blev brugt til oplag af tømmer. Foto: Peter Andersen

Nye rækkehuse på grund ved kirke

Holbæk - 03. juni 2017 kl. 16:30 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af Kirkebakken 12 i Kundby genopliver planer om at bygge boliger på en grunden.

Ejeren er Christian Ahlefeldt-Laurvig, Eriksholm, der købte grunden i 2007. Tanken er at opføre 20 rækkehuse på grunden, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

- I 2008-2009 havde jeg også en forespørgsel til Holbæk Kommune om en lokalplan, men jeg opgav på grund af finanskrisen. Nu håber jeg, at der er bedre konjunkturer, og at der er større interesse for boliger i Kundby, blandt andet på grund af friskolen, siger Christian Ahlefeldt-­Laur­vig.

Han er også LA-medlem af Holbæk Byråd for Liberal Alliance. Han var derfor inhabil, da Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg skulle have behandlet spørgsmålet om en igangsættelse af arbejdet med en lokalplan for grunden.

Også hans partifælle i udvalget, Søren Stavnskær, var inhabil. Det skyldes, at Christian Ahlefeldt-­Laur­vig har spurgt Søren Stavnskær, der er elinstallatør i Kundby, om han vil være med i projektet. Og det har han sagt ja til.

Da der var afbud til mødet fra Ole Brockdorff (S) var udvalget med kun to - John Harpøth (DF) og Ole Hansen (S) - medlemmer ikke beslutningsdygtigt. Derfor blev sagen uden indstilling sendt videre til behandling i økonomiudvalget onsdag den 7. juni.

Kirkebakken 12 støder op til Kundby Kirkes areal. Derfor er der nogle regler på det fredningsmæssige område, der skal overholdes. Christian Ahlefeldt-Laurvig har undersøgt, om fredningsnævnet på forhånd kan tilkendegive, hvad der kan tillades af byggeri på grunden. Men meldingen er, at nævnet skal have et konkret projekt at forholde sig til.

På grunden står en ældre produktionsejendom, der udlejes til oplagsplads. Også andre dele af grunden, blandt andet et halvtag, er udlejet.

Grunden har fra 1950'erne været ejet af snedker- og tømrervirksomheder. Siden var der i knap en halv snes år produktion af Europa-paller på grunden. Derefter har der ikke været produktion på stedet, der i stedet er brugt til oplagsplads.