Holbæk Kommune har det seneste halvandet år været igennem flere sparerunder. Nu skal der findes knap 139 millioner kroner på næste års budget.

Nye million-besparelser i Holbæk

Holbæk - 02. september 2017 kl. 08:59 Af Christina Quist

Holbæk Kommune skal igen finde sparekniven frem.

Denne gang gælder det næste års budget, som skal barberes ned med 138,9 millioner kroner, for at Holbæk Kommunes økonomi kommer til at balancere Det nye sparekrav fremgår af et budgetforslag, som administrationen har lavet. Det forslag vil politikerne tage udgangspunkt i, når de i den kommende tid laver budgetforhandlinger.

Årsagen til de kommende besparelser er, at der er et gab mellem kommunens indtægter og udgifter næste år. Helt konkret har kommunen et udgiftsniveau på 101 kroner per borger, mens den omvendt kun har en indtægt på 96 kroner per borger til at dække det.

- Vi må konstatere, at selvom vi har fået bedre indtægter, så er der også behov for lægge flere udgifter ind flere steder i budgettet. Og det går samlet set op på en måde, så der skal ske reduktioner bredt i organisationen for at få bragt det i balance, siger borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Flertal vil hæve skatten Det er endnu uvist, hvor administrationen i sit budgetforslag lægger op til at skære. Men når økonomiudvalget på onsdag skal førstebehandle budgettet, vil politikerne samtidig blive præsenteret for et sparekatalog. Ønsker politikerne at droppe nogle af de forslag, skal de selv komme med en alternativ besparelse.

En anden måde, hvorpå nogle af besparelserne kan droppes, er ved at øge indtægterne. Og fredag sagde hele byrådet med undtagelse af Liberal Alliance derfor ja til at søge om lov til at hæve skatten næste år med 100 millioner kroner.

