Se billedserie Jeanett Westergaard (im.) er en af dem, der bliver direkte berørt af boligbyggeri i fire etager i baghaven. Lene Trier og Kenneth Blach - henholdsvis sekretær og formand i grundejerforeningen Lyset - bor længere væk, men bakker op om modstanden. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nye boliger vil kaste skygger over Lyset

Holbæk - 14. juli 2017 kl. 07:53 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af beboerne i de gule huse i grundejerforeningen Lyset på Marievej i Holbæk ser en fare for, at mørket kan sænke sig over deres boliger.

Det gælder husene i den østlige del af området. Det skyldes, at der arbejdes med planer om at opføre boliger i fire etager på Nettos nuværende parkeringsplads på hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej.

Grunden bliver ledig, når Netto senere på året flytter ind i en ny butik på den modsatte side af Gl. Ringstedvej.

Boligerne i fire etager vil genere beboerne i boligerne på Marievej 2-28. De 14 boliger har baghaver op til arealet, hvor de nye boliger opføres.

- Så kan vi kalde os for Mørket i stedet for Lyset. Vi er ikke interesseret i et blive pakket ind. Det vil tage al lyset fra haverne, siger Jeanett Westergaard, der er en af de berørte beboere i Marievej 6.

Ud over boligerne på Marievej 2-28 vil også beboerne på den vestlige side af vejen fra nummer et til ni få indbliksgener, men næppe gener fra skygger.

Jeanett Westergaard er suppleant i bestyrelsen i grundejerforeningen Lyset. Her er der fuld opbakning til at forsøge at få ændret på planerne, selv om de øvrige medlemmer af bestyrelsen bor længere væk fra de nye boliger.

- Baghaverne ligger lavt i forhold til parkeringspladsen, så herfra vil de nye boliger opleves endnu højere end fire etager. Solen står op bag den nye blok, så der vil først være sol sidst på formiddagen. De bliver virkelig pakket ind dem, der er tæt på, siger Kenneth Blach, som er formand for Lyset. Lene Trier (nummer 21), der er sekretær i grundejerforeningen, er fortørnet over, at der er planer om at bygge på grunden.

- Jeg har boet her siden 2013. Men jeg har drømt om at bo i et af husene, siden jeg flyttede til byen i 1997 og så det flotte kig ind til husene ude fra Valdemar Sejrsvej, fortæller Lene Trier.

Hvis der skal bygges, må maksimalt to etager være et acceptabelt kompromis, mener i hvert fald Kenneth Blach og Jeanett Westergaard.

Holbæk Byråd vedtog 21. juni et kommuneplantillæg, der gør det muligt at bygge i fire etager mod Valdemar Sejrsvej. Der kræves vedtagelse af en ny lokalplan, før der kan bygges på den nuværende Netto-parkeringsplads.