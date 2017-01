Se billedserie Laila Pedersen (tv) åbnede i fredags sin nye laser- og skønhedsklinik Lamina, der ligger i Markedsgade 1. Her kan man blandt andet få fjernet hår permanent med laser, som hun her demonstrerer. Foto: Sabine Lai Ovesen Foto: Foto: Sabine Lai Ovesen

Nyåbnet skønhedsklinik tilbyder botox

Holbæk - 09. januar 2017 kl. 15:57 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags åbnede Lamina Laser- og Skønhedsklinik i Markedsgade 1 i Holbæk, hvor kosmetolog og kosmetisk sygeplejerske Laila Pedersen nu har lokaler.

Hun bor i Tølløse og har i flere år taget motorvejen ind til København, hvor hun har arbejdet på skønhedsklinikken Cosmo. Men nu er tiden kommet til at lægge arm med Nordvestsjælland med egen klinik.

- Der er ikke nogen klinikker i Holbæk, der svarer til det, jeg tilbyder her i klinikken. Jeg tilbyder behandlinger, hvor man skal være sygeplejerske og samarbejde med en læge, og jeg har hele tiden tænkt, at jeg ville åbne min egen klinik, fortæller Laila Pedersen, der blev uddannet både kosmetolog og kosmetisk sygeplejerske for omkring tre år siden.

Den tilknyttede læge kan give konsultationer i botox og behandling af karsprængninger.

I klinikken tilbyder Laila Pedersen forskellige behandlinger, blandt andet filler, botox, flere anti-age behandlinger, permanent hårfjerning og ansigtsbehandlinger.

Og den nye indehaver er ikke i tvivl om, at der er et marked for hendes behandlinger i Holbæk og omegn.

- Jeg har valgt Holbæk, fordi jeg selv er fra egnen, og fordi der ikke er nogen konkurrenter med for eksempel filler og botox. Jeg ved, at mange tager til Roskilde eller København efter de her tilbud, så der er helt sikkert et marked, uddyber Laila Pedersen, der også har ansat en negletekniker, der kan give manicure og lave negledekorationer.