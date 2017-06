Ny thai takeaway

- Det var meningen at jeg kun ville have takeaway, men da jeg så lokalet, kunne jeg straks se muligheden for også have spisende gæster. Nu kan vi servere mad for 28 personer indenfor - og sætte borde op udenfor, så man kan også nyde sin mad under åben himmel, siger indehaveren, der tidligere har arbejdet i en lignende virksomhed i Kalundborg - og i sin søsters restaurant i Thailand.