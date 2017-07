Ny sygeplejerske-uddannelse kan være på vej til Holbæk

En ny sygeplejerskeuddannelse åbner for optag i Holbæk i sommeren 2018, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet godkender forslaget. Foto: Mik

Holbæk - 24. juli 2017 kl. 12:54 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny sygeplejerskeuddannelse åbner for optag i Holbæk i sommeren 2018, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet godkender forslaget.

Uddannelsen, der vil tage imod 80 elever om året, bliver en helt ny måde at uddanne sygeplejersker på, fortæller rektor for University College Sjælland (UCSJ) Camilla Wang.

- Vi vil gerne til Holbæk, fordi der allerede nu er mangel på sygeplejersker på Holbæk Sygehus og i resten af Nordvestsjælland, men tanken er ikke alene, at der mangler sygeplejersker, og det skal vi råde bod på. Når vi laver et nyt udbud, handler det også om, at der så er en unik mulighed for at uddanne på en ny måde, der i endnu højere grad matcher det, man skal ud og lave bagefter, og den bevægelse, man gerne vil lave i sundhedsvæsenet, siger hun.

Flere sundhedsopgaver rykker ud i kommunerne, og dermed vil flere sygeplejersker også komme til at arbejde i kommunerne, fortæller Camilla Wang.

Derfor skal uddannelsen, det kommunale sundhedsvæsen og sygehusene smelte mere sammen.

- Projektet handler om at gøre uddannelsen til et mere fælles anliggende i troen på, at vi laver en bedre uddannelse, hvis sygehuset ved, hvad der sker med patienten, når vedkommende kommer ud i kommunen og omvendt, siger hun og tilføjer:

- Kommunerne kommer til at spille en større rolle i praktikken samtidig med, at det faglige indhold skal ændres tilvarende. Derudover kunne vi godt tænke os, at de studerende i højere grad kommer til at følge borgere i deres patientforløb fremfor at springe rundt i alt muligt forskelligt.

Den nye uddannelse kommer efter planen til at ligge på Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland i Holbæk.

Planerne blev først meldt ud i slutningen af marts sidste år. Siden har en projektgruppe bestående af folk fra UCSJ, Holbæk Sygehus og Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre Kommuner udarbejdet en ansøgning til ministeriet, som de forventer svar på i løbet af november.