Ny massør i Nygade

Indehaver af den nye Da Thai Wellness i Nygade i Holbæk, Da Samran T. Lind, har 10 års erfaring som massør i København og tog skridtet til at blive selvstændig, fordi hun ønskede at arbejde fuldtids med sit fag.

Da Samran T. Lind blev oplært af sin mormor, fra hun var omkring 13 år gammel. Mormoderen var også jordemoder og brugte massagen til at lindre fødslen for kvinder, som fødte hjemme.

Thaimassage bygger på princippet om kroppens energilinjer, kaldet sen, som kan være blokerede. For at ophæve disse blokeringer bruger massøren både hænder, knæ, ben og fødder i massagen og bevæger også klienten igennem en serie af yoga-lignende strækninger.

- Man skal ikke være bange for, at det kommer til at gøre ondt, for jeg finder hurtigt den enkeltes grænser og bøjer og strækker uden at det er ubehageligt, forsikrer Da Samran T. Lind.