Ny leder er hulebygger

På Børnehaven Tuse Næs' 24 års fødselsdag er Mette Kring Nielsen tiltrådt som ny leder. Hun er et udemenneske, og det kommer til at præge dagligdagen.

- De havde brug for en, der var god til at lave bål: Jeg er et udemenneske og bringer en stor naturfaglighed med mig, siger Mette Kring Nielsen, der privat er bosat på Falster.

- Jeg plejer at sige, at børn, der har jord i hovedet, er kloge børn. Den gode erfaring har jeg gjort mig. Børn, der får masser af lys, luft og tid til fordybelse og til at eksperimentere, bliver robuste, rummelige og kreative.De får respekt for naturen og dermed også respekt for hinanden.