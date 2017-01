Mia Lykke Ploug har åbnet det holistiske center Shambala på Kalundborgvej 6B i Holbæk. Der er alternative behandlinger, butik, foredrag, yoga og meget andet.Foto: Sabine Lai Ovesen Foto: Foto: Sabine Lai Ovesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik: Alternativ behandling, yoga og gudindedans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik: Alternativ behandling, yoga og gudindedans

Holbæk - 31. januar 2017 kl. 14:54 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have haft klinikker i både Randers og Odsherred har Mia Lykke Ploug nu åbnet Shambala på Kalundborgvej 6B i Holbæk.

I huset er der både plads til alternative behandlinger, yoga og foredrag i salen, undervisning og butik.

- Jeg har kigget efter lokaler forskellige steder, og det her dumpede ned lidt tilfældigt. Det er fantastisk, for der er ro, udsigt til vandet, og det ligger centralt, fortæller Mia Lykke Ploug, der bor i Kundby med sin mand og to børn.

Hun kalder Shambala for et »holistisk center for balance og velvære«, for det handler i hendes øjne om at kigge både på det ydre og det indre, hvis man vil have det godt.

Mia Lykke Ploug drømmer overordnet om at hjælpe så mange som muligt igennem Shambala.

Rent praktisk betyder det, at hun arbejder på at få flere forskellige hold til huset. Der er allerede yoga onsdage og fredage, og til marts starter et Gudindedans-hold.

Der kommer workshops i for eksempel krystaller og tarotkort. Hver første onsdag i måneden er der gratis krystalcafé, og indehaveren arbejder på at starte en gruppe op for sensitive børn og unge. Til april starter hun sin egen healeruddannelse op, der tager tre år.

- Det er mit kald at skabe de her platforme for mennesker. Mit største drive er at hjælpe folk med at opnå deres fulde potentiale, siger indehaveren.