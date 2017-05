Ny burgercafé med »kærlig takeaway«

Hun satser på »kærlig takeaway« og muligheden for at spise kvalitetsburgere i fredelige omgivelser uden billarm.

At det blev i Holbæk og nærmere bestemt i Gendarmergården, hun valgte at åbne sin nye takeaway-café, skyldes det førstehåndsindtryk, hun fik som gæst i byen:

- Da jeg kom til Holbæk første gang, blev jeg glædeligt overrasket over den måde, man smiler og hilser på. Det gjorde mig så glad i låget. At finde det rigtige sted i byen blev noget af en udfordring. Enten var det for stort eller for lille eller også måtte man ikke lave varm mad, fortæller Vibeke Ruberg og fortsætter:

- Så der gik et stykke tid fra tanke til handling. Nu synes jeg, at jeg har fundet en rigtig perle i Gendarmergården eller »Charmegården«, som jeg helst vil kalde den. Her er mange nicheforretninger, som er værd at besøge, og alle dem, der har forretning her, er arbejdsomme og interesserede i at få en god stemning.