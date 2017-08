Holbæk By Skole, som afdelingerne Absalon, Bjergmarken og Orø hører under, vil igen i år overskride sit budget. Foto: Karen-Emilie Larsen

Ny budgetoverskridelse på skole

Holbæk - 31. august 2017 kl. 12:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk By Skole har igen ­store problemer med at holde sit budget. Skolen, som afdelingerne Bjergmarken, Absalon og Orø hører under, vil ved årets udgang have brugt 18,2 millioner kroner for meget.

Skolen regner dog med selv at kunne hente 9,6 millioner kroner på at lave besparelser, og derfor forventes det, at årets samlede merforbrug vil blive 8,6 millioner kroner.

Ifølge Per Gjerrild, som er konstitueret leder på Holbæk By Skole, arbejder skolen hele tiden på at minimere merforbruget. Og det vil den i høj grad fortsætte med i den kommende tid på baggrund af de seneste tal. Det betyder ifølge skolederen, at der vil være et øget fokus og en skærpet opmærksomhed på at lave »indkøb og ansættelse med omtanke«. Men en del af løsningen bliver også at kigge på vikardækningen.

I forbindelse med Budgetrevision 2 i april kom det frem, at det forventes, at folkeskolerne i Holbæk Kommune samlet vil overskride deres budget med 2,6 millioner kroner i år. Men det tal ser nu ud til at være steget.

I budgetrevisionen blev merforbruget blandet andet forklaret med, at skolerne ikke har kunnet reducere udgifterne til specialundervisningen i det tempo, som budgettet forudsætter.

For Holbæk By Skoles vedkommende hænger årets merforbrug dog også sammen med, at skolen også sidste år overskred sit budget. Dér var merforbruget på 12,3 millioner kroner, hvor de 6,2 millioner kroner er overført til skolens budget i år. Resten er overført til 2018.

