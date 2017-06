Nul varmt vand i hanerne mandag

Lukningen skyldes, at Jyderup Varmeværk skal have skiftet til en ny måler, hvilket gør, at hele værket må lukkes.

- Vi beklager, at vi er nødt til at lukke for det varme vand under vores målerudskiftning. Forhåbentlig har de fleste lukket for varmen alligevel, men manglen på varmt vand kan måske påvirke enkelte kunder. Ved samme lejlighed laver vi dog også en systemændring på værket, så vi fremover ikke behøver lukke for varmen, når vi skal have tilset eller skiftet måleren, siger Steffan A. T. Madsen, varmechef i Fors A/S.