Der er ikke konstateret problemer med drikkevandet fra de to Fors-vandværker, der ligger i Holbæk Kommune. (Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Nul pesticider i drikkevandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nul pesticider i drikkevandet

Holbæk - 08. september 2017 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke fundet rester af pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevand, der stammer fra Sdr. Vandværk og Langerød Vandværk, der forsyner cirka 27.000 indbyggere, især i og omkring Holbæk by, med rent drikkevand.

Det er konklusionen på den laboratorie-undersøgelse, som Fors A/S, der leverer drikkevand i Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner, netop har modtaget. Undersøgelsen blev sat i værk oven på fund af pesticidet i andre dele af Danmark.

- Det er dejligt, at der ikke er fundet rester af pesticidet i Holbæk, for vi har et mål om helt at undgå pesticider i vores vand, siger vandchef Leif Ordrup Pedersen.

Dermed slipper vand-kunderne i Holbæk lettere end kunderne i Roskilde Kommune. Her viste undersøgelse, at der er pesticid-rester i vandet fra Hornsherred-værket. Mængden der dog langt under den tilladte grænseværdi, men Fors A/S går nu i gang med yderligere tiltag for at sikre, at også Roskilde-kunderne, og de Lejre-kunder, der også får vand fra Hornsherred-værket, i fremtiden kan drikke pesticidfrit vand.

Fors A/S fortsætter med at teste for indholdet af des­phenyl-chloridazon, fordi Miljøstyrelsen netop har besluttet, at stoffet skal indgå i det program på i alt 36 pesticider, som alle danske vandværker skal teste for.