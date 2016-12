Se billedserie Næsten 40 benyttede sig af tilbuddet fra Jyderup Gymnastik om at få rystet juleflæsket med forskellige motionsformer tirsdag eftermiddag. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nu skal juleflæsket brændes af

Holbæk - 28. december 2016 kl. 09:44 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap 40 deltagere mødte op, da Jyderup Gymnastik tirsdag eftermiddag havde indbudt alle interesserede til at få rystet juleflæsket.

Tilbuddet var i år for første gang uden tilmelding og et lille gebyr, sådan som der har været de seneste cirka fem år, hvor foreningen har tilbudt hjælp til at komme af med julens mange kalorier.

Der var i øvrigt fire mænd, mens resten var kvinder.

Der blev lagt ud den første halve time med at få pulsen op ved hjælp af piloxing, hvor Line Agerbo stod for instruktionen. Her kombineres den høje intensitet fra boksning med balancedelen og andet fra pilates.

Derefter fulgte body conditioning (styrketræning), hvor der blev der brugt redskaber som håndvægte og bolde med Vibeke Meyhoff som instruktør.

Der blev rundet af med afslappende yoga, som Stina Salling tog sig af.

En af deltagerne ved den gratis jule-event var Anne Nellemann, Jyderup, som ikke er medlem af Jyderup Gymnastik.

- Jeg træner spinning, løber og svømmer. Men her er der en udfordring på andre måneder, og det er andre muskelgrupper, der bruges, siger Anne Nellemann, der for flere år siden dyrkede step i Jyderup Gymnastik.

Hun har ikke tidligere dyrket de motionsformer, der blev præsenteret tirsdag, og hun synes, det kunne være sjovt at prøve. I morgen, torsdag, klokken 16 er der endnu en chance for, at alle kan få brændt noget af julefedtet af ved et nyt arrangement med Jyderup Gymnastik i hallen. Her bydes der på zumba, flow dance (dansetræning med styrke, teknik og kontrol) samt effekt og pilates.