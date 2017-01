Den store blodbøg i den nordlige side af Tølløsevej i Nr. Vallenderød kommer i fare, hvis den dobbeltrettede cykelsti som planlagt lægges i dén side af vejen. Foto: Mie Neel

Nu skal cykelstiens linje lægges fast

Holbæk - 04. januar 2017 Af Kaj Ove Jensen

Nu nærmer det sig omsider med en afgørelse af, hvordan linjeføringen skal være for cykelstierne i Nr. Vallenderød og Ugerløse. De to strækninger skal kobles på cykelstien, der nu er anlagt langs Tølløsevej mellem de to byskilte.

Holbæk Kommune har sendt et forslag til linjeføringen i høring, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Der er frist til at komme med kommentarer frem til den 31. januar. Derefter bliver det op til politikerne at træffe den endelige beslutning.

De to forslag til linjeføring er udarbejdet ud fra, hvad der var mest stemning for ved et borgermøde i juni.

I Nr. Vallenderød skal den dobbeltrettede cykelsti i 2,5 meters bredde ifølge forslaget lægges i den nordlige side (med lige husnumre). Der skal erhverves arealer fra flere grundejere. Da kørebanen på en del af strækningen forlægges mod syd, skal der også erhverves arealer fra to grundejere på den sydlige side af vejen.

En blodbøg i den nordlige side af vejen har været et af argumenterne imod at lægge cykelstien i dén side.

Projektleder Erik Knudsen fra Kommunalt Anlæg i Holbæk Kommune tror, det bliver vanskeligt at redde blodbøgen.

- Vi skal måske ikke skære i stammen, men træet har også et rodzone, der skal fungere. Men vi vil gøre alt for at forsøge at bevare blodbøgen, siger Erik Knudsen.

I Ugerløse går forslaget på at føre den dobbeltrettede cykelsti fra byskiltet og nord om ejendommene på Tølløsevej 356-366 frem til rundkørslen ved Holbæk Landevej 10.

Der er nedsat en følgegruppe for cykelstiprojektet, men den har endnu ikke været samlet, efter at forslagene til linjeføring er fremlagt.

Ugerløse Lokalforum vil også se på forslagene, når der er bestyrelsesmøde den 18. januar.