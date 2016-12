Se billedserie Martin Bruggisser (tv.) og Jens Bloch på vinterbadernes nye badebro. Det første par år foregik badningen længere inde mod land. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nu mangler de bare en sauna

Holbæk - 26. december 2016

For fire år siden blev Jens Bloch fristet af tanken om at blive vinterbader og skrev et indlæg på Facebook for at høre, om andre Orø-borgere havde det på samme måde.

Det var der, og Jens Bloch gik i gang med at finde et egnet sted. Valget faldt på havnens ydermole.

- Vi ville gerne længere ud ad molen, hvor der var dybere vand, fortæller Jens Bloch, der fik fat i en trappe, da Jan's Produkthandel flyttede fra havnen i Holbæk.

- Ved frivillig hjælp og en rar smed fik vi gjort det mere sikkert med riste og trappe, siger han.

Vinterbadernes organisering er meget anarkistisk, men man hører ind under bådelavet, fortæller Jens Bloch.

Da man i efteråret 2015 skulle finde ud af, hvordan man fordelte de 100.000 kroner, kommunen havde afsat til projekter på Orø, var der »marked« i Orø Hallen.

Her troppede han op iført badebukser, dykkerbriller, snorkel og svømmefødder.

- Vi havde udstillet en bro i et bassin, hvor der svømmede en legetøjsdelfin rundt. Og jeg kravlede op ad en stige iført svømmefødder for at vise, hvor vanskeligt det var at komme op og ned i vandet.

Efter den seance fik vinterbaderne bevilget 33.000 kroner til broen.

Herefter gik der det meste af et år, før man fik lov til at etablere en bro ud for havneanlægget.

Da tilladelsen var i hus, blev der sat to store betonringe ned. Inden i dem blev der spulet jernrør ned, der blev efterfyldt med beton.

Inden længe går vinterbaderne i gang med at søge støttemidler til en sauna.

- Vi har fået tegnet et hus næsten magen til det ventehus, der er ved færgelejet. Så kan vi klæde om, gå i vandet, i sauna - og i vandet igen, siger Jens Bloch.