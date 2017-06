Den hidsige biljagt gik fra Gevninge ad Holbækmotorvejen, Kalundborgmotorvejen og Skovvejen - blandt andet her ved Knabstrup Møllebakke-krydset - for at slutte efter cirka 40 kilometer i en rundkørsel ved Bjergsted. Foto: Peter Andersen

Nu kommer 40 kilometer vild biljagt for retten

Holbæk - 17. juni 2017 kl. 16:14 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag i næste uge tager Retten i Holbæk fat på retssagen mod tre unge mænd, der blandt andet står tiltalt for at have bragt andre menneskers liv og førlighed i fare i forbindelse med en biljagt tilbage i oktober sidste år.

To Holbæk-brødre på nu 20 og 24 år samt deres 21-årige kammerat fra Kalundborg er tiltalt for den voldsomme biljagt, hvor de tre mænd om eftermiddagen onsdag den 5. oktober sidste år forsøgte at slippe væk fra politiet.

Det skete over en strækning på cirka 40 kilometer fra Gevninge ad Holbækmotorvejen, Kalundborgmotorvejen og Skovvejen til Bjergsted.

Ifølge anklageskriftet fik en politibetjent glassplinter i øjet, da politibilens rude gik i stykker fordi der blev smidt flasker, tøj, dele fra bilen, værktøj og dele fra et topnøglesæt ud af flugtbilen i retning mod politibilerne.

Alle tre mænd er derfor tiltalt for særlig farlig vold mod fire politiassistenter.

Og adskillige andre bilister blev udsat for »nærliggende fare« for deres liv og førlighed, da de tre unge mænd med den dengang 19-årige holbækker bag rattet i den stjålne bil ville væk fra politiet.

Fra Gevninge gik biljagten i retning mod Holbæk ad Holbækmotorvejen, Kalundborgmotorvejen, Skovvejen hele vejen til Tornved, hvor flugtbilen drejede af ved Cementvejen og fortsatte ad Holbækvej gennem Tornved og Jyderup, for til sidst at vende tilbage til Skovvejen.

I rundkørslen ved Bjergsted endte den cirka 40 kilometer lange biljagt efter cirka 20 minutter, da en politipatrulje fik påkørt flugtbilen, uden at nogen kom alvorligt til skade.

Af anklageskriftet fremgår det, at den dengang 19-årige fører af bilen flere gange overhalede biler indenom på motorvejen, blandt andet ved at køre flere hundrede meter med høj hastighed i nødsporet.

På Skovvejen ved Regstrup kørte han på et tidspunkt på cykelstien mod trafikretningen, og ved flere lejligheder under hele biljagten måtte bilister bremse hårdt op eller trække ud i rabatten for at undgå kollision.

Ifølge forsvarsadvokat Daniel Rosenkilde Larsen erkender den nu 20-årige fører sig delvist skyldig i de forhold, der handler om kørslen den 5. oktober.

- Han erkender, at han har kørt som beskrevet, men han nægter, at han har bragt andres liv eller førlighed i fare, siger Daniel Rosenkilde Larsen til Nordvestnyt.

Den 20-årige har været varetægtsfængslet siden dagen efter biljagten i oktober.

Sagen skulle egentligt have været afgjort i retten allerede i februar i år, men anklagemyndigheden ønskede at rejse tiltale i en stribe ekstra forhold om blandt andet tyveri og færdselsforseelser.

Nu er sagen så på ny klar til Retten i Holbæk, og de tre mænd er tiltalt for i alt næsten 60 forhold.

Der ventes dom i sagen i slutningen af juni, skriver Nordvestnyt.